Компания «Мироновский хлебопродукт» выручила за продажу активов в Крыму 77,5 млн долларов

Сумма сделки по продаже крымских активов агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» составила 77,5 миллионов долларов, сообщает 15 марта «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании на Лондонской фондовой бирже.

В феврале 2017 года стало известно, что компания «Мироновский хлебопродукт» (МХП) продала все крымские активы. Дочерняя компания МХП Raftan Holding Limited (Кипр), продала всю свою долю во всех своих крымских дочерних предприятиях: птицефабрике «Дружба народов Нова», Крымской фруктовой компании и мясокомбинату «Дружба народов».

Предполагалось, что полученные средства будут направлены на дополнительные инвестиции и расширение производства куриного мяса операций МХП и/или расширение земельного банка группы.

Другие подробности в компании не сообщают.

ПАО «Мироновский хлебопродукт» – вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, выпускает куриное мясо под торговой маркой «Наша ряба».