Европарламент призывает создать переговорный формат с участием Евросоюза по деоккупации Крыма

Европейском парламенте призывают к дальнейшим санкциям в отношении тех, кто нарушает права человека на оккупированных украинских территориях и намерены просить рассмотреть возможность создания переговорного формата с участием Европейского Союза по деоккупации Крыма.

Об этом говорится в совместном проекте резолюции «Украинские заключенные в России и ситуация в Крыму», подготовленном всеми политическими группами Европарламента, передает УНИАН.

«Европейский парламент призывает к дальнейшим ограничительным мерам, которые будут применены для лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека, включая замораживание их активов в банках Европейского Союза», – говорится в проекте резолюции.

Также Европарламент «просит рассмотреть возможность создания международного формата переговоров для обсуждения деоккупации Крыму с участием Евросоюза, который будет базироваться на международном гуманитарном праве, правах человека и международных принципах».

«Европарламент настоятельно призывает Совет найти способы поддержать Украину в Международном суде ООН по делу об ответственности Российской Федерации за поддержку терроризма на востоке Украины и акты дискриминации в отношении этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму», – прописано в проекте документа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».