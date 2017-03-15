Россия: задержанный редактор агентства REGNUM попросил у Путина политического убежища

Гражданин Беларуси, шеф-редактор Аналитической редакции агентства REGNUM Юрий Баранчик, задержанный в России 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси, подал ходатайство о предоставлении политического убежища в адрес президента России Владимира Путина через УВД Дорогомилово, сообщает REGNUM.

«Это означает, что компетентным органам Российской Федерации предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», – заявил адвокат Баранчика.

Защита считает уголовное преследование Юрия Баранчика белорусскими правоохранительными органами политически мотивированным.

В Москве (Россия) полиция 15 марта задержала шеф-редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика.

В декабре прошлого года были задержаны трое журналистов Regnum – Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Сообщалось, что их подозревают в разжигании межнациональной розни.