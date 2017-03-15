В Севастополе планируют перекрыть движение из-за транспортировки 500-килограммовой авиабомбы

Севастопольские спасатели 17 марта намерены произвести обезвреживание 500-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны. Опасный предмет провезут маршрутом Исторический бульвар – Сапун-гора – Ялтинское кольцо – село Хмельницкое, возможно ограничение движение по маршруту следования.

«Авиабомба «SC-500» была найдена 14 марта пиротехниками МЧС при плановом обследовании территории в рамках очистки местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Опасная находка пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в парковой зоне, прилегающей к Историческому бульвару, практически на поверхности. Взрывоопасный предмет находился на глубине не более 20 сантиметров», – говорится в сообщении севастопольского главка МЧС.

Боеприпас полностью сохранил свои технические характеристики, тип взрывателя позволяет транспортировку авиабомбы. На данный момент организовано оцепление территории, сообщают спасатели.

В начале марта две фугасные авиационные бомбы весом по 50 кг времен Второй мировой войны обезвредили в Крыму.