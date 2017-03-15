Турция предупредила Россию о необходимости выполнения обещаний – транспортный эксперт

Запрет турецким судам на посещение аннексированного Крыма ни что иное, как предупреждающее послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главе России Владимиру Путину. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал транспортный эксперт Максим Гардус.

Так специалист прокомментировал запрет Анкары заходить турецким судам в аннексированный Крым.

«Это сигнал Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину (президенты Турции и России – КР), что обещания нужно выполнять. Когда у них наметилось потепление, Путин обещал снять эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции, а Россия для Турции очень важный рынок. Но Путин не сделал этого, это не первое его обещание невыполненное, но Эрдоган очень обиделся, именно поэтому это сигнал, что обещания нужно выполнять», – подчеркнул Гардус.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 15 марта заявил, что Анкара запретила турецким судам посещать аннексированный Россией Крым, что является свидетельством дружественности между Украиной и Турцией.

Владимир Гройсман во время визита в Турцию встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации Украины, стороны скоординировали позиции по недопущению милитаризации Крыма и ситуации с нарушением прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма. Глава ведомства Виктор Назаренко сообщил об этом, подводя итоги работы прошлого года.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы. В конце прошлого года украинские пограничники арестовали первое такое судно Sky Moon, которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт.

По последним данным фонда «Майдан иностранных дел», за январь 2017 года в крымские порты зашли 73 судна, 57 из которых ходили под российским флагом. Все нарушители уже занесены в общую базу данных «Черный список» судов, заходивших в Крым за последние три года. Из общего количества судов активную деятельность вели 46, остальные 27 судов находились в крымских портах в ремонте или отстое.