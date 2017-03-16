Сенат США утвердил директора Национальной разведки

Сенат США 15 марта преимущественно большинством голосов утвердила бывшего сенатора-республиканца Дэна Коутса руководителем Национальной разведки.

Для утверждения требовался 51 голос, тогда как Коутс набрал 85. 12 его бывших коллег голосовали против. Основная их претензия к назначенцу заключалась в том, что Дэн Коутс не предоставил сенаторам достаточной информации о том, насколько масштабным был мониторинг спецслужб электронных сообщений американских граждан.

Во время слушаний Коутс обещал всемерно содействовать расследованию связей с Россией людей из окружения президента США Дональда Трампа.

В среду Сенат, также подавляющим большинством, утвердил и генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера помощником президента по национальной безопасности. По традиции, назначение в аппарат Белого дома, в отличие от министерских должностей, не требует одобрения Сената, но Макмастер является исключением, поскольку официально находится на военной службе.