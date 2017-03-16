Трамп критикует новое судебное решение о блокировании иммиграционного указа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи окружного суда, который приостановил действие нового президентского указа, регламентирующего порядок въезда в США. Трамп обвинил судью окружного суда штата Гавайи Деррика Уотсона в «беспрецедентной судебной волоките».

Президент США пообещал в деле защиты своего иммиграционного указа дойти в случае необходимости в Верховный суд.

Поздно вечером 15 марта, за несколько часов до вступления решения президента Трампа силу, судья заблокировал действие указа. Деррик Уотсон нашел высокую вероятность того, что и новый порядок въезда в США будет признан неконституционным и приведет к «непоправимому ущербу» штату Гавайи и его гражданам.

Указ президента Трампа имеет целью временный запрет на прием беженцев, а также запрет на въезд в США всех выходцев из шести преимущественно мусульманских стран.

Ранее суды в США заблокировали и первую версию указа Трампа, подписанного 27 января. Тогда запрет распространялся на граждан Ирака, который является стратегическим партнером США на Ближнем Востоке, а также на законных жителей США, имевших вид на жительство, так называемую green card. В пересмотренном указе Трампа говорится о запрете на въезд в США для граждан Ирана, Сирии, Судана, Сомали, Ливии и Йемена.