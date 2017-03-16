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Белый дом предлагает увеличить расходы на оборону в бюджете США на 2018 год

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Белый дом предлагает увеличить военные расходы в бюджете США на 2018 год. Ожидается, что проект госбюджета Белый дом представит 16 марта.

Бюджет объемом 3,8 триллиона долларов должен обеспечить финансирование программ социальной и медицинской защиты престарелых, рост расходов на национальную безопасность, включая финансированием строительства новой стены между США и Мексикой.

Среди правительственных учреждений наибольшее сокращение коснется Государственного департамента и Управления по охране окружающей среды США – на 28% и 31% соответственно.

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