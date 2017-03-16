Песков: Янукович не отправлял в Москву письмо с просьбой ввести войска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрацию главы российского государства не поступало письмо от экс-президента Украины Виктора Януковича о введении войск в Украину. О этом Песков рассказал журналистам 16 марта, передает российский «Интерфакс»

«Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось», – сказал Песков.

Песков отказался комментировать информацию о том, что, выступая на заседании Совета безопасности ООН, полпред России Виталий Чуркин говорил о наличии такого письма.

«Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал», – добавил он.

В апреле 2014 года Янукович утверждал, что просил президента России Владимира Путина использовать российские войска в Украине. Янукович заявил, что это сделал для защиты граждан Украины.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышение им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».