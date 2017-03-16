Эксперт: Крым был «аппендиксом» в украинском сельском хозяйстве

На полуостров всегда завозились продукты питания с материковой Украины, а местное производство развивалось слабо. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал ведущий специалист по реализации продуктов питания одной из крымских продуктовых компаний Андрей Александров.

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«Крым – это, по сути, «аппендикс» некий. Сюда нужно завести сырье, здесь перманентная нехватка квалифицированной рабочей силы. Потому что всегда была центробежная сила, скажем так, квалифицированного персонала», – сказал он.

По мнению Андрея Александрова, общенациональные украинские бренды неохотно размещали свое производство на полуострове. Крым для них был одним из регионов сбыта. Среди исключений он назвал производство курятины, водки и вина.

«Крупное производство в виде «Нашей рябы» – это такой один из немногочисленных примеров, когда Крым не только кормил сам себя курятиной, но еще и отправлял на материк. Ну еще водка «Медофф», которая производилась на Симферопольском заводе, ну и по вину можно говорить, что Крым сам себя обеспечивал», – подчеркнул Александров.

По мнению эксперта, производством курятины в Крыму занимались из-за быстрого возврата инвестиций, чего не наблюдалось в остальных отраслях.

«Это лакомый такой кусочек в животноводческом, в мясном бизнесе. Вложив хорошие деньги, можно достаточно быстро их вернуть. И прогнозировано их вернешь. В свиноводстве примерно то же самое, за исключением того, что там цикл чуть-чуть длиннее, и возврат инвестиций может быть немного усложнен. А производство говядины – это даже на материке не всегда эффективный бизнес», – отметил он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает самообеспечение аннексированного Крыма продуктами питания недостаточным. Об этом 14 марта Патрушев заявил на выездном совещании в Южном федеральном округе соседней России, сообщает «РИА Крым».