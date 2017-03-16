Президент утвердил санкции в отношении ряда российских банков

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц.

По сообщению пресс-службы президента, санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» «в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц».

Как говорится в соответствующем указе, решение СНБО принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях» и с учетом предложений Национального банка Украины.

Согласно решению, Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер в отношении соответствующих юридических лиц.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне Национальный банк предложил ввести санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков в форме запрета вывода капитала из Украины. В НБУ предложили применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом: «Сбербанк», «Проминвестбанк», ВТБ, VSбанк, БМ Банк.

Перед этим Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности определиться относительно возможного введения санкций против банков с российским капиталом.

7 марта «Сбербанк России» сообщил, что «готов к обслуживанию лиц, обратившихся с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР», во всех филиалах банка». В ответ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Нацбанк применить санкции к этому финансовому учреждению. Впоследствии дочерний банк «Сбербанка России» в Украине – ОАО «Сбербанк» – не обслуживает физические и юридические лица на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях. Некоторые активисты в Украине требовали запрета деятельности российских банков, в том числе и «Сбербанка».