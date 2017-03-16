Активисты Санкт-Петербурга готовятся выйти на пикеты «Крым – это Украина!»

Активисты Санкт-Петербургского демократического движения «Солидарность» 16 марта намерены выйти на Невский проспект с серией одиночных пикетов, посвященных дню непризнанного «референдума» в Крыму. Они намерены открыто говорить в России «Крым – это Украина!». Об этом Крым.Реалии рассказала представитель пресс-службы движения «Солидарность» Ольга Смирнова.

Россияне подготовили ряд плакатов для пикетов в день крымского «референдума»: «Путин В.В. – международный террорист», «Тебе нравится быть оккупантом? Мне – нет, Крым – не мой! Крым – это Украина», «В Европе ты как дома? Не ври себе, кража Крыма закрыла окно в Европу», «Крым – это репрессии! Сегодня – Крым, завтра – твой дом», «Крым не мой. Сдадим Путина в Гаагу вместе?», «У меня гражданство Российской Федерации. Крым не мой, ворованного мне не надо».

Организаторы отмечают – безопасность на улицах Санкт-Петербурга активистам никто не гарантирует.

«Если даже украинских ленточек достаточно (для агрессии со стороны – КР), то почему бы не начать говорить прямым текстом? В 2015 году мы говорили не совсем прямым текстом и акция прошла под названием «Цена Крыма». Сейчас всем она (цена – КР) понятна и все с ней согласились, поэтому мы говорим о другом – о пройденной грани. Есть еще один, пожалуй, самый провокационный плакат, тут Гитлер и Путин изображены, и под Путиным написано: «аннексия Крыма», под Гитлером надпись: «аншлюс Австрии». Мы обращаемся к совести людей, стараясь объяснить, что они пусть и невольно, но своей молчаливой поддержкой оказались оккупантами», – пояснила Смирнова.

Своей акцией активисты присоединяются к международной активности, которая с 3-го по 16-е марта проходит в разных городах мира на улицах и площадях под девизом «Крым – это Украина!»

Активисты Санкт-Петербургского демократического движения «Солидарность» объединились в бессрочную акцию «Стратегия-18». Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать о фактах нарушения прав и свобод человека.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года.