Адвокат в ялтинском «деле Хизб ут-Тахрир» намерен жаловаться на действия следствия

В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя на 17 марта назначено заседание по рассмотрению жалобы защиты в интересах фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку на действия российского следствия. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин.

«Мы были ознакомлены с рядом экспертиз, я просил предоставить возможность сфотографировать результаты экспертиз. Верховным судом и Конституционным судом Российской Федерации этот вопрос решен – если защита может ознакомится с документом, значит может и сделать фото, но здесь в этом отказали. Были и другие позиции – у защиты возникли сомнения в компетентности эксперта. Я требовал предоставления информации о квалификации эксперта и стаже работы, было отказано, мол уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено», – поясняет Ладин.

В суде адвокат намерен настаивать на своей позиции: «есть право отвода эксперта, а чтобы реализовать это право, необходимо ознакомиться с уровнем компетентности эксперта», указал Ладин.

Кроме того, адвокат заявил ходатайство об ознакомлении с предметом видео-экспертизы, чтобы иметь возможность независимой оценки экспертизы, в чем тоже было отказано.

Ладин сообщил, что подобные жалобы адвокатов уже рассматривались в рамках данного дела, но с участием других фигурантов, их защитникам было отказано.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».