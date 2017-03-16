В ОБСЕ продлили мандат миссии организации в Украине

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 марта продлил мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2018 года.

По сообщению пресс-службы ОБСЕ, согласно решению, бюджет миссии на период от 1 апреля 2017 года до 31 марта 2018 года составит 105,5 миллиона евро.

Последний раз мандат миссии продлили в феврале 2016 году до конца марта 2017 года.

По данным миссии ОБСЕ, по состоянию на 10 марта в ее составе работают 716 наблюдателей.