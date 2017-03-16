УЕФА: до 1 млн евро выделят на развитие крымского футбола на полуострове и материке

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил выделение в равной степени (до 1 млн евро) финансирования для Крымского футбольного союза (КФС) со специальным статусом и Футбольной федерации Крыма (ФФК), которая базируется в Херсоне. Об этом сказано в ответе отдела УЕФА по связям с общественностью и СМИ на запрос Крым.Реалии.

«Мы подтверждаем, что УЕФА выделила финансирование до 1 миллиона евро для Крымского футбольного союза со специальным статусом для развития футбола. Специальное финансирование предоставляется в рамках программы поддержки УЕФА HatTrick и будет направлено специально на развитие массового и молодежного футбола. Деньги предназначены для улучшения инфраструктуры и приобретения безопасного и современного оборудования. УЕФА будет напрямую руководить проектом, выбирать самых низкозатратных и профессиональных поставщиков, а также контролировать результаты имплементации этого проекта на полуострове», – говорится в сообщении.

С целью обеспечения баланса, УЕФА также окажет равноценную помощь Футбольной федерации Крыма, которая базируется в Херсоне, для реализации аналогичного проекта, отметили в организации.

«В этом случае финансовая помощь выделяется и контролируется совместно с Федерацией футбола Украины (член УЕФА с 1992 года). С точки зрения УЕФА, развитие футбола – главный приоритет для региона. В Крыму не хватает футбольных площадок для игры. Мы надеемся, что финансовая помощь упростит доступ к игре и позволит молодежи играть в футбол», – ответили Крым.Реалии на запрос в УЕФА.

11 марта пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС) заявила о выделении 1 миллиона евро на развитие футбола на территории аннексированного Россией полуострова. Ранее с аналогичным заявлением выступил губернатор Херсонской области Андрей Гордеев, он сообщил, что деньги от УЕФА будут предоставлены Крымской и Херсонской федерациям футбола.

В футбольных кругах возникло разночтение и сомнения в предоставленной информации с двух сторон.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.