В Киеве представят фильм «Христина. Крымское соло» о юной пианистке из Крыма

В «Американском доме» в Киеве 16 марта состоится премьера фильма «Христина. Крымское соло» об 11-летней пианистке из Крыма Христине Михайличенко, который создала творческая команда Крым.Реалии.

«Фильм рассказывает о крымской девочке Христине, которая в свои 11 лет уже успела покорить вершины классической музыки, недоступные для многих взрослых. Она стала лауреатом многих украинских и международных премий, известная в Европе и США, дает сольные концерты с оркестром», – рассказали авторы фильма.

Съемки фильма проходили несколько месяцев, команда работала с юной пианисткой дома и на репетициях, в школе и на концертах.

Крым.Реалии организовали трансляцию с мероприятия.

«История Христины и ее семьи показывает, как украинцы драматично, но достойно преодолевают беды, выпавшие им из-за оккупации родной земли», – отметили организаторы премьерного показа фильма.

После премьеры фильма Христина Михайличенко сыграет концерт для зрителей.

Семья Христины Михайличенко переехала в Киевскую область из аннексированного Россией Крыма. Свой первый большой конкурс девочка выиграла в пять лет. В январе 2015 года Христина Михайличенко выиграла престижный международный конкурс пианистов в Голландии.