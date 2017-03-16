В Киеве у посольства России активисты протестовали против аннексии Крыма

В Киеве 16 марта активисты национального движения «Государственническая инициатива Яроша», протестовали у посольства России против аннексии Крыма под лозунгом «Крым – это Украина». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам представителя «Государственнической инициативы Яроша» Андрея Шараськина, активисты пришли под российское посольство, «чтобы напомнить, что Россия незаконно отобрала часть украинского государства».

«Эта тема (аннексии Крыма – КР) постоянно отодвигается все дальше и дальше. Вопрос Крыма почти не звучит сегодня. На это мы и хотим обратить внимание. То, что в 21 веке, в самом центре Европы, у независимого, суверенного государства аннексирована часть территории, – просто так мы этого оставлять не будем. Украинские националисты будут отстаивать Крым», – заявил Шараськин.

Всего на акции протеста присутствовали около 10 человек. Сотрудники российского посольства не вышли пообщается с активистами.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».