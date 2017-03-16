В офисе МВФ в Париже произошел взрыв, один человек ранен

В офисе Международного валютного фонда в центре Парижа 16 марта произошел взрыв, один человек ранен. По данным западных СМИ, которые ссылаются на полицию, взорвался доставленный по почте конверт, сообщает Радiо Свобода.

Глава МВФ Кристин Лагард осудила взрыв, назвав его «трусливым актом насилия».

По ее словам, фонд «тесно сотрудничает с властями Франции в расследовании этого инцидента и обеспечении безопасности сотрудников».

В полиции заявили, что взрывное устройство было самодельным.

Кто стоит за нападением – пока неизвестно.