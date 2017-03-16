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Новости

В офисе МВФ в Париже произошел взрыв, один человек ранен

Полиция вблизи места взрыва в Париже, Франция, 16 марта 2017 года

Полиция вблизи места взрыва в Париже, Франция, 16 марта 2017 года

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В офисе Международного валютного фонда в центре Парижа 16 марта произошел взрыв, один человек ранен. По данным западных СМИ, которые ссылаются на полицию, взорвался доставленный по почте конверт, сообщает Радiо Свобода.

Глава МВФ Кристин Лагард осудила взрыв, назвав его «трусливым актом насилия».

По ее словам, фонд «тесно сотрудничает с властями Франции в расследовании этого инцидента и обеспечении безопасности сотрудников».

В полиции заявили, что взрывное устройство было самодельным.

Кто стоит за нападением – пока неизвестно.

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