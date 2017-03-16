Севгиль Мусаева: книга о Джемилеве рассказывает о его борьбе за деоккупацию Крыма

Книга «Мустафа Джемілєв. Незламний», которую представят в Киеве 17 марта, показывает лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева не как диссидента, а как борца за деоккупацию Крыма. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала одна из соавторов книги Севгиль Мусаева.

«Эта книга не биографическая. Мы с соавтором Алимом Алиевым решили, что в нынешних условиях не совсем правильно писать биографию. Для нас было важно показать не только Джемилева, как известного диссидента, но и его действия, которые он предпринимает для приближения деоккупации Крыма», – сказала Мусаева.

Она отметила, что книга состоит из восьми глав, каждая из которых — это встречи с Мустафой Джемилевым в течение последних двух лет аннексии.

«Первая наша встреча состоялась через месяц после аннексии на форуме Ходорковского, заканчивая победой певицы Джамалы на Евровидении, к которую Мустафа Джемилев приезжал поддержать», – добавила соавтор книги.

В Киеве 17 марта состоится презентация книги «Мустафа Джемілєв. Незламний», авторами которой выступили главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик и сооснователь общественной организации «КрымSOS» Алим Алиев.

Для широкого круга читателей книгу представят на международном фестивале «Книжный арсенал».

Мустафа Джемилев – крымский татарин, политический и общественный деятель периода СССР и Украины. Один из руководителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, народный депутат Украины, с 20 августа 2014 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.