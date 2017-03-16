В Севастополе экс-директора коммунального предприятия обвинили в растрате

Подконтрольная Кремлю прокуратура Ленинского района Севастополя возбудила уголовное дело за растрату в отношении бывшего директора коммунального предприятия «Городской автозаправочный комплекс». Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в сентябре 2016 года бывший директор государственного унитарного предприятия, не желая оплачивать штраф за привлечение его к административной ответственности из личных средств, перечислил денежные средства предприятия для погашения наложенного на него административного штрафа, вследствие чего городскому автозаправочному комплексу причинен материальный ущерб», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК России (растрата вверенного имущества с использованием своего служебного положения).

В Ялте накануне возбудили уголовное дело в отношении главного врача ялтинского санатория, который якобы издал и лично подписал приказ о начислении себе премии.