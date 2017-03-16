Радио Крым.Реалии. Можно ли победить российский суд?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают особенности российской системы правосудия в Крыму. Чем отличается российская система правосудия? Какую роль играет адвокат в политических процессах? Как гражданское общество сопротивляется российской репрессивной системе?

На эти вопросы ответит российский адвокат, юрист международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.