Главарь группировки «ДНР» Захарченко рассчитывает на овощи и фрукты из Крыма

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко рассчитывает на поставки фруктов и овощей с территории аннексированного Крыма. Об этом 16 марта сообщает «РИА Новости Крым».

«Уверен, что скоро фрукты и овощи из Крыма появятся на прилавках «Донецкой народной республики». Наши виноделы уже сейчас договариваются о поставках вашего вина», – заявил Захарченко.

В четверг, 16 марта, в Симферополе празднуют день «общекрымского референдума» и «воссоединения Крыма с Россией». На мероприятие приехали главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».