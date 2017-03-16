В России солдаты убили сослуживца из-за долга за мобильный телефон

В России, на Сахалине, двое рядовых военнослужащих местной воинской части убили сослуживца, отказавшись отдавать ему деньги за приобретенный для них мобильный телефон.

Об этом сообщает 16 марта Следственный комитет России.

По данным ведомства, подозреваемые нанесли своему сослуживцу семь ударов ножом, он скончался на месте от полученных ран.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», отметили в ведомстве.