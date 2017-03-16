На запорожском заводе произошел взрыв, есть погибшие

На запорожском заводе «Запорожкокс» 16 марта произошел взрыв. Как сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, по меньшей мере три человека погибли. В последствии в управлении полиции добавили, что еще один человек скончался в автомобиле «скорой помощи», сообщает Радiо Свобода.

«На этот час три человека погибли на месте, и один – в скорой. Всего четыре человека погибли в результате этой ситуации. Взрыв без горения произошел в результате проведения сварочно-ремонтных работ», – прокомментировала ситуацию руководительница отдела коммуникаций главного управления Нацполиции региона Екатерина Людвик.

Как сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, расследованием инцидента занимаются работники Госгорпромнадзора.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.