К памятнику «Вежливые люди» в Симферополе принесли цветы

В Симферополе к памятнику «Вежливые люди», на котором изображен солдат российской армии времен захвата Крыма 2014 года, принесли цветы и флаги, сообщает 16 марта корреспондент Крым.Реалии.

В Крыму 16 марта проходят мероприятия, посвященные годовщине крымского «референдума».

С инициативой установки памятника в Симферополе выступили крымские депутаты в июне 2015 года. На полуострове был объявлен сбор средств для памятника. В июне начали его установку у здания крымского парламента.

Во время проведения непризнанного миром «референдума» в Крыму в 2014 году на полуострове появлялись люди в военной форме без опознавательных знаков, которые блокировали действия украинских войск.

Позже президент России Владимир Путин признал, что этими были сотрудники Вооруженных сил России.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».