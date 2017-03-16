В центре «Артек» провели «детский референдум»

В детском центре «Артек» 16 марта состоялась акция «Детский референдум», сообщает пресс-служба «Артека» на странице детского центра в социальной сети «ВКонтакте».

«В лагере проходит «детский референдум», на котором поднимаются не менее важные вопросы. Сегодня, в связи с годом экологии в России, артековцам был предложен весьма интересный выбор. Лазурники, моряне, кипарисники и хрустальники решали, является ли «Артек» экологической столицей России», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подобная акция проходит в детском центре каждый год.

Подконтрольное Москве правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.

В середине сентября 2015 года прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении преступления российскому главе Крыма Сергею Аксенову в связи с незаконным завладением имуществом государственного предприятия Украины Международный детский центр «Артек».