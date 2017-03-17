В крымских аптеках могут расширить перечень жизненно важных лекарств

В аннексированном Крыму планируют расширить перечень жизненно важных лекарств для продажи в аптеках полуострова в 2017 году. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю комитета по ценам и тарифам Крыма.

«В 2017 году перечень жизненно важных лекарств в аптеках Крыма, как и в аптечных организациях других регионов страны, может быть расширен. Уровень оптовых и розничных надбавок на медпрепараты данной категории подлежит государственному регулированию, что является дополнительной мерой социальной защиты населения», –говорится в сообщении.

Какие именно лекарства планируется вести в расширенный список в пресс-службе не уточнили.

22 марта, подконтрольная Кремлю прокуратура Центрального района Симферополя выявила отсутствие в комплектации бригад Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи двух препаратов из перечня жизненно необходимых.

После вмешательства подконтрольной Кремню прокуратуры полуострова, препараты были закуплены.