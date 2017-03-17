Рабочим предприятия «Крым Магистраль Строй» задолжали почти восемь миллионов рублей

В Симферополе работникам предприятия «Крым Магистраль Строй» задолжали 7,7 миллионов рублей заработной платы. Об этом 16 марта сообщает подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма.

«Прокуратура Симферополя провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в деятельности ООО «Крым Магистраль Строй». Установлено, что выплата заработной платы работникам предприятия производится не своевременно. Так, по состоянию за январь 2017 года числится задолженность в размере 7,7 млн рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что целях понуждения работодателя выполнить обязанность по выплате денежных средств в адрес директора общества внесли представление, после чего «задолженность была погашена в полном объеме».

10 марта пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма сообщила, что в Симферополе ООО «Крымфуд» задолжало своим работникам заработную плату за четыре месяца в размере около 1 миллиона рублей.

8 марта стало известно, что руководство евпаторийского завода «Вымпел» накопило задолженность по зарплате перед работниками завода в размере 1,4 млн рублей.

По данным Министерства труда и социальной защиты Крыма, подконтрольного России, задолженность по заработной плате на полуострове по состоянию на март 2017 года составляет 73,9 млн руб.