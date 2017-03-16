В Керчи не собрали полный зал на концерте в честь крымского «референдума» – СМИ

В Керчи концерт, посвященный годовщине крымского «референдума», прошел в полупустом зале городского культурного центра. Об этом в четверг 16 марта сообщают местные СМИ.

Сайт «Керчь ФМ» отмечает, что на городском мероприятии «собрался полупустой зал желающих посмотреть представление».

Фотографии из городского культурного центра им. Богатикова в Керчи свидетельствуют о том, что среди тех, кто пришел на концерт, в основном, – ветераны труда, пожилые люди, а также представители российских силовых структур.

Как сообщает сайт «Керчь мой город», перед собравшимися выступили заместитель председателя подконтрольного Кремлю городского совета Николай Гусаков, заместитель главы администрации Керчи Николай Зотов и председатель Российского союза молодежи Екатерина Сушко.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».