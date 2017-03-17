В крымском селе оштрафовали чиновницу из-за травмирования детей на детской площадке

Заместителя главы подконтрольной России администрации Янтарненского сельского поселения оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за сломанного оборудования на детской площадке на территории поселка, в результате чего пострадали два ребенка. Об этом сообщила 16 марта российская прокуратура Крыма.

«Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки, которой установлено, что обслуживание детских игровых площадок на территории села Янтарное осуществлялось ненадлежаще, вследствие чего два ребенка получили повреждения пальцев рук при эксплуатации детских горок. Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на данный момент игровое оборудование детской площадки отремонтировано и находится в состоянии, пригодном для эксплуатации.

Комментарии родителей детей, пострадавших на детской площадке, в ведомстве не публикуют.

В конце 2016 года подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил о фактах закупки в Крыму «некачественных спортплощадок недобросовестными подрядчиками».

Ранее в Севастополе местные власти предложили отдать детские внутридворовые спортивные площадки под автостоянки.