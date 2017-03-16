Путин сообщает о визите Меркель в Россию в мае

Президент России Владимир Путин сообщает о запланированном на 2 мая визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.

«Мы ждем визита госпожи Меркель 2 мая», – заявил Путин 16 мая во время встречи с председателем немецкой Баварии Хорстом Сигофером.

Отношения между Россией и Германией, а также другими странами Запада, резко ухудшились три года назад, после аннексии Москвой украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе.

Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд участвуют в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Визит Меркель в Россию будет происходить перед сентябрьскими выборами в Германии. В Берлине опасаются, что Москва попытается во время предвыборной кампании навредить Меркель, которая резко критикует действия России в Украине и Сирии.

В прошлом году Ангела Меркель предположила, что во время предвыборной кампании могут быть совершены кибератаки и кампании по дезинформации.