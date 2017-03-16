Отвод адвоката Темишева скажется на рассмотрении «дела 26 февраля» – Семедляев

Отвод крымскому адвокату фигуранта «дела 26 февраля» Арсена Юнусова, Джемилю Темишеву, объявленный 16 марта подконтрольным Кремлю Центральным райсудом Симферополя, негативно скажется на дальнейшем рассмотрении этого дела. Об этом Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Мы считаем, что все документы и процессуальные действия, которые проводились вместе с адвокатом Темишевым, нужно признавать, как недопустимые доказательства, а тогда половина уголовного дела будет, по сути, признана такой, что основана на недопустимых доказательствах. По-хорошему, дело надо обратно возвращать прокурору», – сказал адвокат.

Семедляев отметил, что не поддерживал ходатайство прокурора об отводе Темишева.

«Печально, что это коснулось Темишева, что суд усмотрел нарушение прав Юнусова. С этим можно поспорить, долго обсуждать, но суд уже принял решение. И у адвоката, и у Юнусова есть право обжаловать его только вместе с приговором. Сейчас уже ничего не сделаешь», – сказал Семедляев.

Он назвал решение суда «вполне ожидаемым»: «После того, как заявили ходатайство, мы уже поняли, что так и будет. Единственное – нас смутило, что судья взял паузу на час, ушел в совещательную комнату, а потом отложил решение еще на день. По итогу мы видим, что он таки остался при своем решении», – рассказал адвокат.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя отстранил адвоката Джемиля Темишева от «дела 26 февраля». Об этом 16 марта сам Темишев сообщил Крым.Реалии.

По словам Темишева, его отвод ничем не мотивирован.

В рамках заседания подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя по «делу 26 февраля» 15 марта российский прокурор выступил с ходатайством об отводе адвоката Джемиля Темишева. Об этом сообщил в видеообращении адвокат Эдем Семедляев.

27 февраля российский адвокат Николай Полозов сообщил, что на суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза удовлетворили ходатайство прокурора о вызове на допрос ранее осужденных Эскендера Небиева, Талята Юнусова и Арсена Юнусова. Трое допрошенных ничего не сказали о действиях задержанного во время митинга возле стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.