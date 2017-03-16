За Насирова жена внесла залог в размере 100 миллионов гривен – САП (трансляция)

Жена отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесла денежный залог в размере 100 миллионов гривен.

Об этом в четверг 16 марта сообщает Радiо Свобода со ссылкой на информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).

Насиров в данный момент находится в Лукьяновском СИЗО. Радiо Свобода организует прямую трансляцию.

Как сообщает пресс-служба САП, жена Насирова в четверг внесла денежный залог на специальный счет Соломенского районного суда.

В прокуратуре напоминают, что подозреваемый обязан носить электронное средство контроля, прибывать к детективу, в суд, по первому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива или суда.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.