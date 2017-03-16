Порошенко: на суде в Гааге Украина требует прекратить притеснения в Крыму

Иск в Международный суд ООН стал первым шагом Украины для привлечения к ответственности России за преступления, которые были совершены против украинских граждан в аннексированом Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщил 16 марта президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителем Украины в Международном суде Еленой Зеркаль, Министром иностранных дел Павлом Климкиным, Министром юстиции Павлом Петренко, Генеральным прокурором Юрием Луценко и главой СБУ Василием Грицаком.

«В Международном Суде ООН вся наша команда борется за справедливое наказание тех, кто виновен в смерти тысяч в результате террористических атак на украинском Донбассе; кто поставлял танки, современную артиллерию, системы залпового огня, бронированные машины, боеприпасы, ракеты, которыми обстреливали Авдеевку, Краматорск, Мариуполь, гражданский автобус в Волновахе, сбивали МН-17», – цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства.

Он добавил, что судебное слушание может занять «даже не месяцы, а годы».

«Но мы ожидаем, что будут приняты соответствующие меры, которые позволят по крайней мере исключить новые поставки оружия, террористов», – сказал украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина настаивает «на прекращении оккупантами притеснений украинцев и крымскотатарского народа в Крыму, а также требует прекратить похищение крымских татар и расследовать такие дела, восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и прекратить действие установленных ограничений по предоставлению в Крыму образования на украинском языке».

Украинская сторона требует обязать Россию закрыть неконтролируемый участок границы и прекратить все поставки оружия, техники, денег террористам на Донбасс, а также подготовку на территории России и отправку в Украину боевиков, участвующих в террористических актах против мирного населения.

«Я – реалист и не имею никаких иллюзий относительно позиции России и ее возможных шагов. Но мы должны исходить из того, что на нас лежит ответственность за объединение усилий всего мира, чтобы убедительно доказать и привлечь Россию к ответственности», – сказал Порошенко.

В Международном суде завершился первый этап публичных слушаний по иску Украины к России. Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а именно – в поддержке боевиков на Донбассе и притеснения нерусских в Крыму. Россия все обвинения отвергает.

Украина также просит суд применить временные меры, то есть обязать Россию не нарушать упомянутые конвенции при рассмотрении дела.

Президент Украины Петр Порошенко ранее выразил надежду на «быстрое решение в порядке обеспечения иска Украины».

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль спрогнозировала, что решение о временных мерах суд может принять в конце апреля.