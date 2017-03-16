В российском Петербурге задержали участника акции против аннексии Крыма

В российском Петербурге 16 марта прошла серия одиночных пикетов Невском проспекте в рамках международной акции, посвященной третьей годовщине аннексии Крыма.

Как сообщает Радио Свобода, активисты жалуются на провокации, из-за которых они около получаса не могли начать свои одиночные пикеты.

Один из организаторов пикетов, активист петербургского отделения движения «Солидарность» Всеволод Нелаев подчеркнул, что Россия должна соблюдать международное право, следовать тем международным договорам, которые она подписала.

По его мнению, «аннексия Крыма произведена незаконно, кроме того, сейчас там сложилась катастрофическая ситуация с крымскими татарами, которых фактически выживают со своей земли, отбирая бизнес, выгоняя из домов, подвергая арестам и другим преследованиям».

Полицейским, следившим за пикетами, не понравился один плакат, на котором в числе других персонажей был изображен Гитлер со свастикой на рукаве. Этот плакат держал активист Алексей Болгаров, которого задержали и отвезли в отдел полиции, обвинив в нарушении правил проведения публичных акций.

Прохожие реагировали на пикеты по-разному – некоторые выражали сочувствие и солидарность с активистами, даже фотографировались рядом с плакатами, но было также немало агрессивных граждан, которые буквально набрасывались на участников пикетов, ругались и вырывали у них плакаты, сообщает корреспондент Радио Свобода.

У активистки «Солидарности» вырвали из рук плакат и, во время возникшей потасовки, повредили телефон. Организаторы акции считают, что сочувствующих и негодующих было примерно поровну. В пикетах приняли участие около полутора десятков человек.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».