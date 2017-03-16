МИД Украины: резолюция Европарламента по Крыму – «четкий сигнал для России»

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали принятие Европейским парламентом 16 марта резолюции относительно украинских заключенных в России и ситуации в Крыму.

Этим решением законодательный орган Европейского Союза еще раз подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и дал четкий сигнал Российской Федерации, что ее попытка аннексии Крыма никогда не будет признана ЕС и его государствами-членами, говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Европейский Парламент также комплексно и объективно привел факты масштабных и тяжких преступлений российской оккупационной власти и нарушений прав человека. Европейский Парламент в очередной раз выразил требование к России немедленно освободить всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России и оккупированного Крыма, и прекратить дальнейшие преследования наших соотечественников», – говорится в сообщении.

«Приветствуем также четкий упор европейских парламентариев на том, что санкции, введенные против государства-оккупанта за попытку аннексии неотъемлемой части Украины, могут быть отменены только после восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом, а также призыв к расширению персональных санкций против лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека», – отметили в МИД Украины.

Европейский парламент принял резолюцию по ситуации с украинскими заключенными, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в аннексированном ею Крыму. Европейские депутаты призвали Россию немедленно освободить этих украинцев и обратились к Европейскому союзу с призывом к новым санкциям против виновных в этих преследованиях граждан Украины.

За резолюцию проголосовали 451 евродепутат, против высказались 73. Воздержавшихся европарламентариев было 86.

Обращаясь к Совету ЕС, европарламентарии призвали «найти способы поддержать Украину в Международном суде ООН по делу об ответственности России за поддержку терроризма на востоке Украины и акты дискриминации в отношении этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму».

По данным правозащитников, уже насчитывается не менее 44 «узников Кремля».