Свидетели по «делу Хизб ут-Тахрир» отказываются свидетельствовать против обвиняемого – Семедляев

Свидетели по севастопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» в суде меняют показания и отказываются свидетельствовать против обвиняемого по этому делу Руслана Зейтуллаева. Об этом Крым.Реалии сообщил 16 марта крымский адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, обвинение находится в затруднительном положении, поскольку его свидетели либо не хотят давать показания, либо меняют их в пользу Зейтуллаева.

«Прокуратура уже отказалась от ряда своих свидетелей – мол, не стоит их допрашивать. Сейчас единственный вопрос открыт: остался секретный свидетель, и прокуратура не может его найти, поэтому дала задание ФСБ разыскать его. Думаю, план такой: предоставят какую-то справочку, что он якобы выехал куда-нибудь и не вернулся, и просто огласят его показания по старым протоколам», – рассказал Семедляев.

По словам адвоката, свидетели обвинения – это, в основном, люди, у которых был конфликт с обвиняемыми.

«Когда начинаешь их допрашивать, в ответ слышишь общие фразы о том, какая Хизб ут-Тахрир плохая. Когда же ставишь четкий вопрос, является Зейтуллаев членом и организатором, или нет, свидетели говорят только то, что им известно по слухам», – добавил он.

Адвокат утверждает, что суд оказывает давление на свидетелей: «Судьи, конечно же, нервничают по этому поводу. У них одна задача стоит, а тут не вяжется ничего. Вплоть до того, что начинают угрожать свидетелям, что привлекут их к ответственности за изменение показаний. Мол, почему на предварительном следствии вы говорили одно, а сейчас другое, и знаете ли вы, что за это есть уголовная ответственность. Начинают таким образом напирать на свидетелей, чтобы они подтвердили те показания, которые давали следователям».

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября 2016 года приговор, согласно которому севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», был приговорен к семи годам колонии общего режима. Севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по этому делу, получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.