В Севастополе участники акции в честь «референдума» сформировали «живой» флаг России

В Севастополе в четверг 16 марта, на площади Нахимова, прошла акция в честь третьей годовщины крымского «референдума», во время которой участники сформировали изображение российского флага.

Акция прошла в сопровождении гимна России, после этого состоялся праздничный концерт.

В Крыму и Севастополе 16 марта прошли массовые мероприятия, посвященные годовщине крымского «референдума» 2014 года.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».