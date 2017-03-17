Радио Крым.Реалии: «Новый свет» на продажу

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о заводе шампанских вин «Новый свет». В России заговорили о возможной приватизации старейшего винодельческого предприятия полуострова. Кому может быть выгодна покупка завода «Новый свет»? Будут ли инвесторы? Попадет ли потенциальный покупатель под санкции?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с экс-руководителем воссозданного на материке государственного предприятия «Новый Свет» Дмитрием Незвинским.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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