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Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО

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Отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров вечером 16 марта вышел из Лукьяновского СИЗО.

Во время разговора с журналистами он вновь заявил о политической мотивированности дела и поблагодарил семью, которая внесла за него залог. Информацию о наличии у него двух паспортов – Украины и Венгрии – Насиров назвал «маразмом».

Роман Насиров заверил журналистов, что не планирует покидать Украину.

«Я как не собирался никуда ехать, так и не собираюсь. Буду дома и буду готовить полноценную защиту», – сказал Насиров.

Раньше 16 апреля в специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о внесении залога за Романа Насирова в размере 100 млн гривен. В Министерстве юстиции Украины подтвердили внесение залога, отметив, что теперь Насиров может выйти из Лукьяновского СИЗО.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

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