Канада призывает мир давить на Россию из-за ее агрессии в Украине

Канада выражает обеспокоенность из-за нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму и призывает международное сообщество оказывать давление на Москву за ее агрессию в отношении Украины.

«С момента оккупации Крыма там совершаются нарушения прав человека, включая свободу выражения и ассоциаций», – говорится в официальном заявлении канадского правительства, опубликованном 16 марта, к третьей годовщине так называемого «референдума» по Крыму.

«Канада решительно поддерживает людей в Украине. Международное сообщество вместе должно оказывать давление, включая экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины», – отмечают в Оттаве.

В четверг в Государственном департаменте США призвали Россию прекратить давление против инакомыслия в Крыму, а также выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».