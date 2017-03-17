Адвокат: В Крыму не прислушиваются ни к украинским, ни к российским нормам правосудия

Судебная система в аннексированном Крыму превосходит по уровню «правового беспредела» даже регионы соседней России. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал российский адвокат Александр Попков. По его словам, в Крыму сейчас не прислушиваются ни к украинским нормам правосудия, ни к российским.

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​«Надо понимать, что Краснодарский край, как и Москва, стоит немножко особняком. То, что я видел в сыктывкарских судах несравнимо по уровню состязательности, соблюдения процессуальных норм, с тем же Краснодарским краем, где царит достаточно серьезный произвол... Но то, что мы видим сейчас в крымских судах, это вообще захлестывает даже «Басманное правосудие», даже кубанское правосудие. Крымские судьи, большинство из которых были крымскими судьями и при Украине, сейчас перехлестывают те вещи, которые в российских судах, в общем-то, воспринимаются нормально», – сказал Попков.

Адвокат рассказал, что они с коллегами выработали собственный термин: «крымский УПК – он и не украинский, и не российский, вот такой непонятный гибрид».

«Есть решение Конституционного суда, мы с ним приходим и показываем, что черным по белому написано, как должно быть. Следователь это не выполняет, мы просим суд пойти нам навстречу и сделать так, как было в решение Конституционного суда, а судья отвечает, что, мол, подумаешь, пока так не написано, мы не можем выполнять это решение», – рассказал Попков.

Российский адвокат, член международной правозащитной группы«Агора», Александр Попков начал заниматься правозащитной деятельностью после длительной работы в российских правоохранительных органах. В 2010 году уволился из военного ведомства и начал работать юристом. Спустя два года Александр Попков получил статус адвоката.

С того времени Александр Попков оказывал юридическую помощь гражданским и экологическим активистам в Сочи и Краснодарском крае, подвергавшимся давлению со стороны правоохранительных органов. Также Попков занимался делами мигрантов и сотрудников СМИ.

После аннексии Крыма Александр Попков начал заниматься, в том числе, делами крымских политзаключенных. Попков защищал в суде крымчанина Геннадия Афанасьева, осужденного на семь лет колонии строгого режима по делу о терактах, которые якобы готовились в Крыму.

Александр Попков также известен защитой Дмитрия Штыбликова, арестованного в аннексированном Крыму. Российское следствие подозревает украинца в диверсионной деятельности. Также Попков ведет дела журналиста Николая Семены, которого ФСБ обвиняет в экстремизме, и правозащитника Эмира-Усеина Куку, обвиняемого в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».

По данным правозащитников, украинских «узников Кремля» сегодня – не менее 44.