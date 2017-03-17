Путин примет в Кремле президента Молдовы

Президент России Владимир Путин 17 марта примет в Кремле президента Молдовы Игоря Додона. Об этом сообщает официальный сайт главы российского государства. Это уже второй за неполные три месяца в должности визит Додона в Россию.

Перед приездом в Москву Додон заявил, что будет стремиться укрепить отношения с Россией во время визита в эту страну 16-18 марта. Додон сказал российскому государственному информационному агентству ТАСС, что «нынешнее состояние российско-молдавских отношений идет вразрез с интересами двух стран». Он обвинил в ухудшении отношений попытки правящей коалиции Молдовы «проводить сближение» с Европейским союзом. «В результате мы фактически потеряли наши традиционные российские рынки и не смогли получить новые», – утверждает президент Молдовы.

На прошлой неделе правительство Молдовы предупредило своих чиновников, чтобы они не ездили в Россию, мотивируя это отношением со стороны российских силовиков. По сообщению, представителей Молдовы – парламентариев, чиновников и т.д. – оскорбительным образом останавливают на въезде в Россию представители российских спецслужб, допрашивают их и унизительно относятся к ним.

Как говорят в правительстве Молдовы, это месть России за расследование в правительстве Молдовы схемы отмывания средств из России на сумму в 22 миллиарда долларов через финансовую систему Молдовы. Премьер-министр Молдовы Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду уже встречались по этому поводу с послом России в Кишиневе Фарит Мухаметшиным, чтобы выразить ему официальный протест.

Россия пока не комментировала этого заявления прозападного правительства Молдовы.

Зато ее осудил президент Молдовы Игорь Додон, известный своей пророссийской позицией. Как говорят правоохранители Молдовы, через один из банков страны отмывались средства из России благодаря сговору ряда судей и работников центрального банка Молдовы. В этом деле арестованы по крайней мере 14 человек – судьи и другие судебные должностные лица – а также известный предприниматель. При этом, заявляют в Кишиневе, Москва отказывается сотрудничать с расследованием.