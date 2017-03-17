США следят за блокадой в восточной части Украины – Госдепартамент

В Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию, связанную с транспортной блокадой контролируемых пророссийскими боевиками районов Донбасса. Об этом на брифинге в Госдепартаменте заявил представитель Марк Тонер.

«Мы внимательно следим за этой блокадой в восточной части Украины. Хочу подчеркнуть важность решения вопроса мирным путем и таким образом, что поддерживает территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», – указал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Марк Тонер также порекомендовал о «более специфических» комментариях по этому поводу обращаться к правительству Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 марта принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

С января активисты, среди которых депутаты Верховной Рады и люди, которые называют себя ветеранами АТО, блокируют некоторые участки железной дороги с требованием прекратить, по их словам, торговлю с оккупированными районами Донбасса. После критики по избирательности такого блокирования они стали расширять свою акцию в том числе и на другие железнодорожные участки и автодороги, и также блокировать торговлю с Россией.