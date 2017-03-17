Российский политик: аннексия Крыма Россией – «большая глупость»

Российский политик, член политического комитета российской партии «Яблоко» Лев Шлосберг считает, что аннексия Крыма – это большая ошибка соседней России. Об этом Шлосберг заявил 16 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ничего более глупого, чем присоединение Крыма, российская власть в 21 веке не сделала. Понимаете, есть вещи опасные, очень опасные. Сверх опасные. А есть опасные глупости. Вот присоединение Крыма – это опасная глупость», – считает Шлосберг.

Политик добавил, что Россия нарушила два межгосударственных договора между Россией и Украиной: «Один с подписью Бориса Николаевича Ельцина. А второй с подписью Владимира Владимировича Путина».

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».