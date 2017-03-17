НАБУ инициирует проверку происхождения залога, внесенного за Насирова

Национальное антикоррупционное бюро Украины инициирует проверку законности происхождения залога, внесенного за отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова его женой.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ 17 марта, соответствующий запрос детективы НАБУ направили Государственной службе финансового мониторинга.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 миллионов гривен. Насиров заявил, что не планирует покидать Украину.

«Я как не собирался никуда ехать, так и не собираюсь. Буду дома и готовить полноценную защиту», – сказал Насиров.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиардов гривен. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ДФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ДФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.

В ночь на 3 марта в больнице «Феофания» детективы НАБУ вручили председателю ДФС Роману Насиров сообщение о подозрении по статье о «злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия». После этого суд в течение нескольких дней выбирал Насирову меру пресечения. В больнице «Феофания», которая лечит чиновников, сообщили, что у председателя ДФС инфаркт – хотя потом в Институте кардиологии имени Стражеско этот диагноз ни подтвердили, ни опровергли.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко».