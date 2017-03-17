Украина не защищает свою государственную собственность в Крыму – специалист

Украина не смогла защитить свою государственную собственность в аннексированном Крыму, в том числе, винодельческие предприятия. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал экс-руководитель воссозданного на материковой части Украины государственного предприятия «Новый Свет» Дмитрий Незвинский.

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«Вопрос стоит в том, что на сегодняшний день Украина, как государство, не занимается своим имуществом и не принимает меры по его защите, по обеспечению своих интересов. Все кинуто на самотек, и работа нами велась на волонтерских началах, без какой-либо особой государственной поддержки, на энтузиазме... Государственная политика приводит к тому, что появляются вопросы о приватизации этих захваченных комплексов, об их передаче в частные руки», – сказал Незвинский.

Экс-глава «Нового Света» подчеркнул, что на данный момент Украина не ввела санкции против экспроприированных винодельческих предприятий аннексированного Крыма. Зато в ограничительный список попали переведенные на материк торговые марки.

«На сегодняшний день в европейском санкционном списке, введенном в отношении крымских предприятий, находятся украинские предприятия «Новый Свет» и «Массандра», которые находятся на материке и имеют статус нерезидентов даже в системе налоговой политики. Созданные уже при российской юрисдикции в Крыму, которые вошли в управление делами президента и других органов (России – КР), в отношении их европейские и мировые санкции не введены. У нас парадокс: мы вводим санкции против собственных предприятий, но не вводим санкции в отношении предприятий оккупанта», – подчеркнул Незвинский.

Подконтрольное Москве правительство Крыма приняло решение о приватизации одного из старейших винодельческих предприятий региона – «Завода шампанских вин «Новый Свет», сообщил РБК 14 марта. По информации издания, предприятие может быть включено в ближайший план приватизации 2017-2018 годов.

Десятки винодельческих предприятий аннексированного Крыма могут прекратить свою работу в следующем году. Об этом в начале марта заявила назначенная Москвой глава предприятия «Массандра» Янина Павленко. По ее словам, законодательный запрет на использование арендованного оборудования для производства винодельческой продукции, который для Крыма вступит в силу с 1 января 2018 года, может остановить работу около десятка предприятий полуострова.

По словам Павленко, речь идет о предприятиях «Коктебель», «Агрофирма «Заветное», «Алеф-Виналь», Феодосийский завод коньяков и вин, «Дионис», «Бурлюк», «Золотая Балка», «Качинский плюс», и Инкерманский завод марочных вин.

Утром 3 марта сообщалось, что продукцию винодельческих предприятий Крыма планируют поставлять в «ДНР» и «ЛНР». Об этом журналистам в Симферополе сообщил депутат Госдумы России Андрей Козенко, являющийся также координатором социально-политического и экономического взаимодействия с «республиками Донбасса».