Amnesty International: ситуация с правами человека в Крыму резко ухудшилась

В аннексированном Россией Крыму наблюдается «резкое ухудшение ситуации с правами человека», говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, посвященной третьей годовщине аннексии.

Одной из главных проблем правозащитники называют отсутствие любого эффективного международного механизма мониторинга ситуации с правами человека на полуострове. Создание такого механизма должно стать главным приоритетом международного сообщества, говорится в докладе.

Правозащитники утверждают, что преследование активистов Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму достигло за последний год «нового уровня».

В докладе перечислены случаи уголовного и административного преследования крымскотатарских активистов, в том числе в так называемом «деле 26 февраля», по делу «Хизб ут-Тахрир» и в связи с публикациями в социальных сетях, которые российские власти считают «экстремистскими». Речь идет и о давлении на адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова.

Amnesty International призывает «использовать все возможности» для того, чтобы в ходе переговоров с Россией поднимать вопрос о доступе правозащитников в Крым и о соблюдении прав человека в Крыму.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».