Литовский сейм призывает «прекратить оккупацию Крыма»

Сейм Литвы 16 марта принял резолюцию, в которой призвал Россию прекратить оккупацию Крыма. Об этом 17 марта сообщает портал Delfi.

Резолюцию приняли по поводу третьей годовщины оккупации Крыма, литовский сейм выражает «твердую поддержку независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности признанных в международном масштабе ее границ».

Также, парламентарии резко осуждают «по-прежнему осуществляемые Российской Федерацией оккупацию и аннексию части территории суверенной Украины – Автономной Республики Крым и Севастополя».

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».