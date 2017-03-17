Из Крыма на материковую Украину передали 12 заключенных

В пятницу, 17 марта, из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую Украину передают 12 заключенных. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины.

3 марта сообщалось, что перемещение из Крыма на материковую Украину 12 осужденных украинских граждан для дальнейшего отбывания наказания не состоялось по техническим причинам.

12 граждан Украины были осуждены приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, до аннексии Крыма Россией. Они выразили желание на перемещение на Украину.

В конце февраля замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщал, что украинская и российская стороны согласовали дату передачи 12 осужденных граждан Украины, которые ранее отбывали наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а затем были переведены в другие учреждения за пределами полуострова. Запланированной датой передачи заключенных он называл 3 марта.